Helena Prestes, messaggio commuovente per la madre distante: “E’ un peccato…”

Helena Prestes continua a far parlare di sé dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è classificata in seconda piazza solo dietro a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana sta vivendo un periodo favorevole sia dal punto di vita lavorativo che sentimentale. La donna ha trascorso una vacanza-lavoro in Egitto in compagnia di Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno della casa di Cinecittà. In occasione della Festa della mamma avvenuta ieri 11 maggio, Helena Prestes ha pubblicato una messaggio commuovente. La donna pubblicato una storia su Instagram per fare gli auguri alla madre, che non sente da ormai molto tempo. Nella dedica si leggono le seguenti parole: “Grazie Mamma per tutto. Ho imparato molto da te e lo porto con me ogni giorno. È un peccato non poterlo condividere con te… chissà, forse nella prossima vita impareremo che l’amore è pazienza e non ci abbandoneremo l’un l’altra”.

Helena Prestes aveva svelato a Verissimo le cause della rottura con la madre

L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un messaggio commuovente per la madre, che ha commosso i suoi fan. Helena Prestes continua a soffrire per la situazione che si è venuta a creare con la genitrice, con la quale non ha più rapporti da ormai diverso tempo. In una vecchia ospitata nel talkshow di Verissimo, la compagna di Javier Martinez aveva svelato le cause della rottura con la madre con queste parole: “Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita. So dov’è non mi risponde“