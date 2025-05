Helena Prestes e Javier Martinez, disavventura in Egitto: cos’è successo alla coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi dopo la loro partecipazioni all’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La coppia tiene aggiornati i loro fan, pubblicando video e foto dei loro viaggi sia in Italia che all’estero. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Recanati per visitare la casa che un tempo era stata abitata da Giacomo Leopardi e passato la Pasqua in una mega villa di Riccione, gli Helevier hanno lasciato l’Italia. Helena Prestes e Javier Martinez stanno vivendo una vacanza da sogno in Egitto. I due hanno condiviso momenti della loro esperienza con i loro seguaci sui social. La coppia è stata immortalata mentre trascorre una giornata nel deserto, prova la tavola da wakeboard e passa qualche ora nel mar Rosso.

Helena Prestes e Javier Martinez costretti a prendere un passaggio da un camion in Egitto

Gli Helevier sono da ormai dieci giorni in Egitto. Ieri mattina, Helena Prestes e Javier Martinez hanno svelato in alcune stories su Instagram di aver raggiunto Giza per vedere le piramidi e la Sfinge. Una giornata che è stata teatro di una piccola disavventura come raccontato dalla modella brasiliana nel suo canale d’Instagram. La 35enne ha raccontato: “Abbiamo preso un passaggio con un camion“, postando un video di lei e del pallavolista argentino sul mezzo insieme all’autista. Nel filmato si vede Javier Martinez esclamare divertito: “Non ci credo” accanto alla compagna felice di questa nuova avventura. La coppia appare più unita e innamorata che mai. Solo di recente, gli Helevier hanno festeggiato i tre mesi di relazione.