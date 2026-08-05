Helena Prestes, le parole del padre di Javier Martinez emozionano: cosa ha detto

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Helena Prestes continua il suo momento d’oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La modella brasiliana ha da tempo una storia d’amore con Javier Martinez che ha conosciuto durante la partecipazione al Grande fratello nel 2024. Una storia d’amore che procede col vento in poppa nonostante sia spesso presa di mira da attacchi di haters e pettegolezzi vari. In queste ore, il padre di Javier Martinez si è reso protagonista di un dolcissimo gesto nei confronti della nuora. Scendendo nei particolari, Mariano ha scritto un commento sotto un video di suo figlio e di Helena Prestes, relativo alle loro vacanze appena trascorse in Sardegna. L’uomo ha così scritto: “La pazza della famiglia Martinez, io la amo”, facendo riferimento a sua nuora.

Mariano e le parole d’amore per Helena Prestes

Il padre di Javier Martinez, Mariano, ha usato parole d’amore per la sua nuora. L’uomo ha fatto sapere di adorare Helena Prestes, definendola la pazza della sua famiglia forse facendo riferimento al suo carattere sempre allegro. Negli ultimi tempi, il signor Martinez era tornato prepotentemente alla ribalta quando aveva smentito le voci di crisi tra la modella brasiliana e suo figlio. In quell’occasione, l’uomo aveva commentato un articolo apparso su Facebook dove aveva svelato che la donna avrebbe passato insieme al pallavolista argentino una settimana da lui nel sud della Sardegna. Parole che si sono avverate come mostrato da alcuni contenuti postati dagli Helevier sui social.