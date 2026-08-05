Helena Prestes e Javier Martinez tornano a farsi vedere sui social: esplode la gioia dei fans

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. Nelle ultime settimane, la coppia nata nella casa del Grande Fratello era finita al centro di pesanti voci di crisi a causa della loro decisione di non mostrarsi più insieme e di ritagliarsi spazi personali in vacanza. Voci di rottura che erano state smentite sia dal pallavolista che dalla modella brasiliana. In queste ore, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – sono tornati prepotentemente alla ribalta. Scendendo nei dettagli, Helena Prestes ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok della sua recente settimana trascorsa in Sardegna. Nel filmato si vede la donna in compagnia di Javier Martinez mentre si scambiano qualche battuta. Il video postato mostra la coppia scambiarsi teneri sguardi e dolci sorriso, segnale di come la relazione tra i due stia procedendo a gonfie vele.

Helena Prestes e Javier Martinez felici e innamorati in Sardegna

Gli Helevier sono tornati a farsi vedere sui social con un video pubblicato nel profilo Tiktok di lei. Helena Prestes e Javier Martinez appaiono felici e innamorati mentre si godono ore di relax su una delle spiagge della Sardegna. Neanche a dirlo, il ritorno della coppia ha scatenato i fans che si lamentavano da tempo l’assenza di loro contenuti insieme. Un utente ha scritto su X: “Sempre loro unici. Sorridenti. Come sempre gli altri li facciamo parlare…Vedervi così felici e complici. Noi per voi ci saremo sempre” mentre un altro ha scritto “I più divertenti, i più complici, stessi sguardi, stessa complicità… Niente è cambiato!”