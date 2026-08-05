Helena Prestes lascia l’Italia senza Javier Martinez: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2024, partecipando al Grande fratello dove sono arrivati entrambi alle fasi conclusive. In questi giorni, la modella-influencer e lo schiacciatore argentino si trovano nuovamente distanti dopo aver passato una settimana insieme in Sardegna a casa della famiglia di lui. Dopo aver fatto un breve pit stop a Lecco, Helena Prestes ha lasciato l’Italia. A renderlo noto è stata la 36enne di San Paolo che ha pubblicato alcuni contenuti nel suo profilo Instagram. In delle storie postate sui social si vede la donna su una spiaggia della Grecia in procinto di praticare kite surf, sport di cui è una grande appassionata.

Helena Prestes in Grecia: assente Javier Martinez

La modella brasiliana ha lasciato l’Italia dopo una breve fermata a Lecco. La donna è volata in Grecia e più precisamente a Mykonos insieme ad un gruppo di amici con la stessa passione del kite surf. Assente, invece, Javier Martinez che ha preferito rimanere con la sua famiglia nel sud della Sardegna dove vivono da ormai diversi anni. La coppia ha deciso di trascorrere una parte delle loro vacanze separati per ricaricare le energie individuali e praticare le proprie passioni. Niente crisi in atto tra gli Helevier ma solo una scelta per coltivare i propri spazi personali.