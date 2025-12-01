Helena Prestes inedita sui social: “Non smetto di ridere”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti più chiacchierate della scorsa edizione del Grande fratello. La modella brasiliana è solita aggiornare i suoi fan sui suoi canali social dov’è molto attiva. Anche ieri 1 dicembre, la donna ha voluto condividere un suo pensiero sul suo profilo X, dove conta oltre 50 mila seguaci. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Oggi ancora a Roma, non riesco a smettere di ridere di questa Taffo … bravi”. Helena Prestes ha fatto riferimento alle pubblicità dell’ agenzia di pompe funebri note per la loro comunicazione ironica e moderna. La donna ha fatto intendere di aver particolarmente apprezzato l‘humor nero usato dalla nota agenzia.

Helena Prestes non ha paura di esprimere la propria opinione

L’ex concorrente del Grande fratello ha dimostrato di non avere paura di esprimere la propria opinione anche se essa potrebbe suscitare critiche da parte del popolo social. Solo alcuni giorni fa, Helena Prestes aveva usato il suo profilo X per prendere le difese di Belen Rodriguez, che era apparsa in grande difficoltà nel corso di un evento avvenuto a Milano di un noto magazine italiano. La 35nne aveva scritto in difesa della conduttrice argentina: “Quando una persona conosciuta trova il coraggio di parlare della propria depressione o degli attacchi di panico, merita solo rispetto e umanità. Non è semplice esporsi così. La salute mentale è seria: serviranno sempre più empatia e meno giudizi.“