Helena Prestes inedita: “E’ un posto…”, la rivelazione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i personaggi usciti dal Grande fratello più seguiti. La modella brasiliana ha partecipato all’edizione 2024 del reality show dove ha trovato sia il successo che l’amore. Da tempo, la donna è legata sentimentalmente a Javier Martinez, un ex pallavolista professionista. Di recente, l’ex gieffina ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Twitch per mostrare ai suoi utenti il backstage della sua nuova campagna pubblicitaria con un noto brand di cosmetici. In questa circostanza, Helena Prestes ha fatto delle dichiarizioni inedite in merito al suo canale esclusivo di Instagram che ha aperto da ormai un anno. L’influencer ha invogliato i suoi utenti ad abbonarsi al canale per poi dichiarare: “Perché vofete sapere quani giorni sono a Roma? Per aggiornamenti escluvi abbonatevi sul mio canale.. io lì vi racconto le cose sempre.. il mio canale su Instagram è proprio un posto dove posso…..”, facendo intendre che sia molto tranquillo e riservato.

Helena Preates ha aperto da un anno un canale esclusivo su Instagram

Helena Prestes è stata tra le prime gieffine in Italia che hanno sfruttato la funzione su Instagram. Da già un anno, la modella brasiliana ha aperto un canale esclusivo su Instagram dove condivide momenti della sua vita professionale e privata al costo di un piccolo compenso. Un’idea, quella dell’ex gieffina che è stata copiata da atri ex partecipanti del Grande fratello tra cui Mariavittoria Minghetti, Mattia Fumagalli, Jessica Morlacchi ma anche Tommaso Franchi e Javier Martinez.