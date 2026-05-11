Javier Martinez torna sui social con una richiesta urgente per i fans: ecco quale

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Javier Martinez ha ottenuto popolarità, partecipando al Grande fratello 2024 dove ha trovato anche l’amore. Dopo aver concluso l’esperienza alla Terni volley academy, il pallavolista argentino ha raggiunto Helena Prestes a Lecco dove lei ha comprato casa. In queste ore, l’uomo è tornato prepotentemente alla ribalta per una richiesta urgente fatta sui social. Il 31enne argentino ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Ragazzi potete segnare questo profilo? Non sono io grazie.” Javier Martinez ha chiesto ai suoi tanti sostenitori di segnalare un profilo che si sta spacciando per lui su Tiktok. La richiesta dell’ex gieffino è stata accolta dai suoi utenti che hanno iniziato a segnalare il profilo falso.

Javier Martinez ed i problemi con Tiktok

Il compagno di Helena Prestes non è nuovo ad avere problemi con Tiktok. Qualche tempo fa, Javier Martinez era stato costretto ad aprire un nuovo profilo sul noto social network dopo aver perso le credenziali di quello vecchio. In quell’occasione, l’uomo aveva ammesso: “Non voglio dire nulla perché si creerebbe un accanimento inutile. Ma al momento non ho la password. Come saprete quando ero al Gf gli altri gestivano il mio profilo e ora la devo recuperare.” Di qui, la decisione di aprire un nuovo account su Tiktok che aveva portato però ad una grande perdita di seguaci.