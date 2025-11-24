Helena Prestes incanta sui social: “Mi accende l’anima”, cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la concorrente più chiacchierata uscita dalla scorsa edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo grazie al suo carattere agguerrito che le ha permesso di arrivare in finale. La donna è tornata a far parlare di sé per un nuovo post che ha condiviso nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 400 mila utenti. La compagna di Javier Martinez ha postato alcuni scatti relativi alla sua vacanza da sogno in Brasile dove ha soggiornato per due settimane. Helena Prestes ha pubblicato alcune foto in cui la si vede mentre fa yoga e fa kite surf con la seguente didascalia: “Mi ricarica, mi accende l’anima“. In breve tempo, il post ha totalizzato quasi 20 mila like ed oltre 2 mila like, segnale di quanto la donna sia ancora in hype in seguito alla sua partecipazione al GF.

Helena Prestes ed il viaggio in Brasile

La modella ha dimostrato di aver apprezzato particolarmente l’ultimo viaggio fatto in Brasile, paese in cui è nata e cresciuta. Nei precedenti giorni, Helena Prestes aveva condiviso un nuovo post in merito al soggiorno fatto in terra verdeoro. In quell’occasione, la donna aveva condiviso un reel all’interno di una struttura di lusso che l’aveva ospitata con la seguente didascalia: “FELICITÀ E SERENITÀ. Arrivate al Saline Taiba è come entrare in un sogno che non sapevo di aver bisogno. Ogni angolo mi ha regalato emozioni nuove…Questo viaggio è un pezzo di cuore”.