The Voice Senior, finale il 13 novembre: chi sono i favoriti e come si sceglie il vincitore

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È arrivato il momento della verità per The Voice Senior. Venerdì 13 novembre, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici conduce la finale della settima edizione del talent dedicato alle migliori voci over 60 d’Italia.

Dopo settimane di esibizioni, emozioni e racconti di vita, i dodici concorrenti rimasti in gara si contendono il titolo di vincitore davanti al pubblico da casa. La serata vedrà ancora una volta protagonisti i coach Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e il duo formato da Clementino e Rocco Hunt, pronti a sostenere i loro talenti fino all’ultima esibizione. Chi sono i finalisti di The Voice Senior? Chi parte favorito per la vittoria? E come verrà scelto il vincitore della settima edizione?

The Voice Senior: chi sono i 12 finalisti della settima edizione

La semifinale ha dimezzato il numero dei concorrenti, lasciando in gara dodici artisti, tre per ogni squadra.

Nel team di Nek sono approdati in finale Paolo Falchi, Cristina Orsi e Vittorio Gasso. La squadra di Fiorella Mannoia è invece composta da Fabiana Farioli, Sabrina Brodosi e Anna Cuomo.

Per il team di Arisa si giocano il titolo Giovanni Scribano, Francesca Magnelli e Chantal Guerlement, mentre la formazione guidata da Clementino e Rocco Hunt schiera Giosuè Tortorelli, Rossella Vespignani e Giulia Maglione.

Tutti saliranno sul palco con i brani scelti dai rispettivi coach nell’ultima sfida della stagione.

The Voice Senior: Francesca Magnelli tra le favorite per la vittoria

Tra i nomi che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane spicca quello di Francesca Magnelli, concorrente del team Arisa.

L’artista, conosciuta anche come Francis, ha emozionato pubblico e coach grazie alle sue interpretazioni e alla sua storia personale. Molti la considerano una delle principali candidate alla vittoria finale.

Attenzione però anche a Paolo Falchi, protagonista di un percorso molto convincente sin dalle Blind Auditions, e ad altri concorrenti che hanno saputo conquistare il consenso del pubblico puntata dopo puntata. Nella finale, infatti, i pronostici possono essere facilmente ribaltati.

The Voice Senior: come funziona il televoto e cosa vince il vincitore

A differenza delle precedenti puntate, nella finale di The Voice Senior la decisione spetta esclusivamente al pubblico.

Sarà infatti il televoto a decretare il vincitore della settima edizione. I telespettatori potranno esprimere la propria preferenza durante la diretta e determinare chi conquisterà il titolo.

Per il trionfatore non ci sarà soltanto la soddisfazione della vittoria. In palio c’è anche la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, opportunità che potrebbe rappresentare una svolta importante nel percorso artistico del concorrente vincitore.

La finale andrà in onda venerdì 13 novembre alle 21.30 su Rai 1 e sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.