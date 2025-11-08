Helena Prestes scatenata in Brasile: corsa a cavallo al tramonto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana si trova attualmente lontana dall’Italia. La 35enne è infatti volata in Brasile e più precisamente a Prea, un sito rinomato per chi ama praticare il kitesurf. La donna sta partecipando ad un viaggio-lavoro con Cometa Living, un club esclusivo che mette a disposizione dei loro membri alcune case in zone specifiche per chi ama il kite surf. In queste ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram dov’è apparsa scatenarsi in sella ad un cavallo. Durante la live, Helena Prestes ha galoppato al tramonto in sella all’animale sulle spiagge di Prea con un gruppo di persone. Una vacanza da sogno per la modella brasiliana che sta ricaricando le pile dopo settimane di lavoro no stop.

Helena Prestes in Brasile con Cometa Living

La modella brasiliana si sta godendo un viaggio in collaborazione con Cometa Living. L’ex concorrente del Grande fratello aveva annunciato la partenza per il Brasile nei passati giorni con un messaggio pubblicato nel suo canale d’Instagram. In quel frangente, Helena Prestes aveva scritto: “Ci saranno dei mini blog di questo desideratissimo viaggio con Cometa e Juniqua. Sono enormemente felice.. Visiterò posti bellissimi e chiaro tanto sport, yoga e un po’ di relax.” Non è la prima volta che la modella collabora con Cometa Living. Solo qualche mese fa, la donna fece alcuni viaggi in Egitto e in Grecia sempre per il club esclusivo per gli amanti del kite surf.