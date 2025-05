Helena Prestes, il siparietto con Javier Martinez diventa virale sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. I due stanno vivendo una storia d’amore da sogno, fatta di tanti di momenti di estrema complicità. Da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia, gli Helevier non si sono più lasciati, tanto da cercare di passare ogni momento insieme. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes si è resa protagonista di un siparietto insieme al pallavolista argentino che è diventato virale sui social. La modella brasiliana ha postato un video nel suo profilo Instagram, in cui la si vede indossare un dispositivo tecnologico sul volto per fare una skincare. Nel filmato, la donna entra nel letto sotto lo sguardo sbigottito del compagno, che esclamato: “Che ca..o è?”. Un video divertente che in breve tempo è diventato virale sui social e apprezzatissimo dai fan, che si sono divertiti nel vedere la coppia in un altra loro gag.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti di un video divertente sui social

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far sognare il pubblico italiano. Questa volta, i due si sono resi protagonisti di un video divertente che è diventato virale in breve tempo sui social. Non è la prima volta che gli Helevier si cimentano in siparietti del genere. Solo qualche giorno prima, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva spaventato il suo fidanzato con uno scherzo, eseguito sulle note di una nota canzone di Vasco Rossi. Anche in quel caso il video era stato riempito di like dai fan. Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez si godono la loro storia d’amore. Intervistati di recente dal settimanale Chi, il pallavolista argentino ha ammesso di stare divinamente al fianco della compagna e di non veder l’ora di ripartire per un nuovo viaggio insieme a lei dopo l’esperienza fatta in Egitto.