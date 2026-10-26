Far Away, retroscena sul ritorno su Canale 5: “La pausa ha confermato…”

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Far away è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. In soli pochi mesi, la storia di Alya e Cihan ha fatto registrati ascolti monster con oltre 2 milioni di telespettatori ed uno share superiore del 22%. Per questo motivo, la decisione di Mediaset di sospenderla a fine settembre aveva fatto infuriare tutti i fans che avevano iniziato a protestare sui social. Lamentale che hanno avuto l’effetto sperato. Nelle scorse ore, i canali social di Mediaset hanno annunciato il ritorno di Far Away sui teleschermi di Canale 5. Nel video si vede Piersilvio Berlusconi informare i fans dell’arrivo della seconda stagione della serie tv. Un annuncio che è stato accolto con entusiasmo da tutti.

Far Away è la serie tv fenomeno di Canale 5

Mediaset ha diramato un comunicato con alcuni retroscena in merito al ritorno di Far Away in televisione. Nel messaggio si legge: “La prima stagione trasmessa su Canale 5 fino alla metà di settembre, si è rivelata un vero e proprio fenomeno trasversale, capace di appassionare spettatori di diverse generazioni.” La rete di Piersilvio Berlusconi ha aggiunto: “La pausa nella programmazione ha confermato il forte legame con il pubblico, che sui social ha espresso a più riprese il desiderio di vedere i nuovi episodi.” Al momento, la seconda stagione è in fase di doppiaggio mentre la data di messa in onda non è stata ancora resa nota.