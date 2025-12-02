Helena Prestes festeggia il compleanno della nonna: al Grande Fratello aveva detto che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social nonostante sia passato diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello che le ha dato una grandissima popolarità. La modella di origine brasiliana è tornata a far parlare di sé nella giornata del 2 dicembre quando ha condiviso un dolce pensiero su X, dov’è molto attiva. La 35enne ha voluto festeggiare il compleanno della sua adorata nonna, scrivendo il seguente messaggio: “Ho chiamato mia nonna per fargli gli auguri e mi dice ah finalmente ti sei ricordata e ho detto no, no, ma l’anno scorso ti ho fatto gli auguri in Tv“. Helena Prestes ha quindi chiesto aiuto ai suoi fans per trovarle lo spezzone di diretta in cui aveva fatto gli auguri alla nonna durante il Grande fratello.

Helena Prestes aveva parlato della nonna al Grande fratello

La compagna di Javier Martinez ha festeggiato il compleanno della sua adorata nonna, residente in Brasile. Helena Prestes aveva parlato dell’anziana donna nel corso dell’esperienza all’interno del Grande fratello. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva rivelato nel corso di una chiacchierata con Iago Garcia di amare solo una persona della famiglia di suo padre ovvero la nonna, che l’aveva aiutata con gesti concreti. La donna aveva definito la parente: “Amore puro. E’ troppo brava“, ricordando con affetto la sua dolcezza nei suoi confronti a differenza della madre che era stata molto dura con lei.