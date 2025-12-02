Javier Martinez amareggiato: il tenero gesto del suo allenatore emoziona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez si è fatto conoscere al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove si è messo in mostra per il suo carattere mai fuori le righe. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo è tornato sui campi di pallavolo, tanto da essere stato ingaggiato dalla Terni volley academy. Anche lo scorso 30 novembre, l’ex gieffino è sceso in campo contro la JV Gioia Del Colle, dove ha totalizzato ben 26 punti che però non sono serviti a portare la squadra alla vittoria. Un’amara sconfitta che ha un po’ amareggiato l’argentino come mostrato in un video pubblicato sui social. La pagina della Terni volley academy ha condiviso un filmato su Instagram con la seguente didascalia: “Coach Giombini rincuora Javier Martinez a fine gara“.

Javier Martinez ha ottenuto una nuova sconfitta con la Terni volley

Javier Martinez insieme alla Terni volley academy hanno ottenuto una nuova sconfitta nel campionato di A3 dove militano da quest’anno. Una partita molto nervosa finita solo al tie-break che ha visto anche momenti di grande tensione sugli spalti a causa di alcuni tifosi poco educati. Proprio l’allenatore Giombini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta al portale TerniToday, dichiarando in questo modo: “Sapevamo di incontrare una squadra che non avrebbe mai mollato. E non abbiamo mollato neppure noi. Resta l’amaro in bocca perché potevamo vincerla. Voglio ringraziare Antonio Picardo che doveva restare a riposo per un risentimento muscolare. Si è messo le scarpe e ha deciso di giocare. Un gesto che abbiamo apprezzato tantissimo”





