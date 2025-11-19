Helena Prestes fa sognare sui social: “E’ un pezzo di cuore”, cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto un grandissimo successo grazie al Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. Proprio la donna è tornata a far parlare di sé nella giornata del 19 novembre quando ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram, dov’è seguita da 400 mila utenti. La donna ha pubblicato un reel del suo viaggio da sogno in Brasile con la seguente didascalia: “FELICITÀ E SERENITÀ. Arrivate al Saline Taiba è come entrare in un sogno che non sapevo di aver bisogno. Ogni angolo mi ha regalato emozioni nuove…Questo viaggio è un pezzo di cuore.” In breve tempo, il post ha ottenuto oltre 8 mila like e più di 2 mila commenti.

Helena Prestes fa sognare col suo viaggio in Brasile

La compagna di Javier Martinez ha fatto sognare nell’ultimo post pubblicato nel suo profilo Instagram. Nel video postato si vede la modella brasiliana fare yoga, meditare, fare il bagno nella piscina e mangiare del resort che l’ha ospitata. Helena Prestes è appena tornata da un viaggio di due settimane in Brasile dove ha collaborato con Cometa living, un club di membri esclusivo con la passione per il kite surf. La donna ha condiviso alcuni momenti della vacanza in terra verdeoro sui social dov’è molto attiva. In alcune storie si è vista l’ex gieffina praticare kite surf mentre in altre cavalcare un cavallo sulla spiaggia.