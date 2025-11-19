Javier Martinez svela: “Ecco perché sono tornato alla pallavolo dopo il Grande Fratello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano in seguito alla sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello, dov’è arrivato alle fasi finali prima di essere eliminato. Il 30enne è tornato alla sua vecchia professione, tanto che oggi è tra gli schiacciatori della Terni volley academy, squadra che milita nel campionato di A3. Un ritorno nella pallavolo, di cui aveva parlato Javier Martinez in un’intervista al portale Lega Volley. In quel frangente, il compagno di Helena Prestes aveva dichiarato le ragioni dietro al suo ritorno in campo: “All’interno della casa del Grande Fratello la pallavolo mi è mancata tantissimo. Voglio dimostrare ciò che valgo, perché non voglio che il personaggio superi l’atleta..”

Javier Martinez svela perché è tornato alla pallavolo

Sempre al portale, Javier Martinez aveva dichiarato: “Il mio obiettivo è quello di lasciare il segno e un ricordo importante in questo sport. È evidente che non ho più molto tempo per la pallavolo e questa potrebbe essere una delle mie ultime stagioni, se non l’ultima“. Ad un mese dall’inizio del campionato di A3, il pallavolista argentino ha già lasciato il segno, diventando il miglior realizzatore della sua squadra e facendo importanti prestazioni nel corso delle partite. Il compagno di Helena Prestes si è messo alle spalle il reality show per tornare ad essere protagonista in campo.