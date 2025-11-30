Helena Prestes entusiasta sui social: “E’ troppo intensa”, cosa ha fatto l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’alta l’attenzione dei suoi fan che continuano a seguirla da quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello. La modella brasiliana da sempre molto attiva sui social è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 30 novembre. La 35enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dove vanta oltre 400 mila utenti. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un filmato in cui la si vede all’interno della sua abitazione a Terni con la seguente didascalia: “Una storia solo per le mie tende bianche. La mia parte casalinga è troppo intensa”. La donna è apparsa entusiasta per le nuove tende dell’abitazione che condivide con Javier Martinez a Terni, dove lui gioca per la squadra locale.

Helena Prestes e la nuova vita a Terni

L’ex gieffina si è trasferita da qualche mese a Terni, cittadina umbra dove vive insieme a Javier Martinez. Helena Prestes aveva parlato di questo cambiamento della sua vita nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi. La modella brasiliana aveva spiegato che non era stato un problema trasferirsi da Milano ad una realtà molto più piccola. La donna aveva dichiarato: “stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York… Alla fine qui siamo a un’ora da Roma… Ma vede, la casa adesso per me è Javi: non è più un posto, una città, la mia casa è lui“