Javier Martinez torna sui social: simpatico siparietto col compagno di squadra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande Fratello più apprezzati della scorsa edizione dove ha raggiunto la finale prima di essere eliminato. Dopo l’esperienza in televisione durata per ben sei mesi, l’uomo è tornato alla sua vecchia professione: la pallavolo. Da quest’anno, il 30enne è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una squadra nata nel 2025 che milita nel campionato di A3. In queste ultime ore, Javier Martinez ha fatto ritorno sui social dopo diversi giorni d’assenza. In particolare, il compagno di Helena Prestes si è reso protagonista di un siparietto con il suo compagno di squadra. Nella storia postata su Instagram si vede il centrale della Terni, Antonio Picardi, portare il caffè in camera al pallavolista argentino con la seguente didascalia: “Il miglior compagno di stanza.” La reazione del popolo social non si è fatta attendere, tanto che un utente su X ha scritto: “servito e riverito il bomber della squadra”.

Javier Martinez scende nuovamente in campo oggi 30 novembre

Nel frattempo, Javier Martinez si appresta a scendere nuovamente in campo oggi 30 novembre. Il pallavolista argentino insieme alla Terni volley academy sfideranno in trasferta la Joy Volley al Palacapurso di Gioia del Colle. Una partita che si annuncia essere già caldissima. Nei giorni scorsi, l’ex gieffino era stato ospite di After Hours dove aveva parlato del suo arrivo nella squadra umbra. L’uomo aveva dichiarato le seguenti parole: “Sicuramente arrivare a Terni è stato un successo. E’ un insieme di cose: un rimettermi in gioco su quello che era la mia zona di comfort in una città che nonostante sia una realtà molto predisposta per il calcio si fa sentire ogni volta che andiamo al palazzetto e questo fa veramente molto piacere. Terni era una piazza molto ambita da me sotto questo punto di vista.”