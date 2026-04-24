Helena Prestes entusiasta: “E’ la cosa più importante”, la rivelazione

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Helena Prestes è solita aggiornare i suoi fans tramite i suoi canali social dov’è molto attiva. La modella brasiliana ha appena iniziato la sua nuova vita a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. In queste ore, la donna ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede alle prese con il trasloco e in giro per la cittadina lombarda. In una di queste, la compagna di Javier Martinez dichiara: “La natura è la cosa più importante. Io sono qua nel posticino che ho scelto per vivere. Finito il trasloco dicevo dove sono gli occhiali ed erano qua in testa..con questa vista passa tutto lo stress.” Helena Prestes sembra entusiasta della sua nuova avventura a Lecco, dove tra poco la raggiungerà il compagno conosciuto un anno e mezzo fa al Grande fratello.

Helena Prestes ha esaudito il suo sogno

La modella brasiliana si è trasferita in pianta stabile a Lecco. Helena Prestes è riuscita ad esaudire uno dei suoi più grandi desideri ovvero quello di comprarsi una casa. La donna ha spiegato in una recente intervista come mai ha deciso di acquistare casa sul Lago di Como. La compagna di Javier Martinez ha rivelato: “Valmadrera è stata la prima città che ho conosciuto quando 13 anni fa sono arrivata in Italia dal Brasile. Facevo la modella con il permesso di soggiorno ma non avevo i soldi e quindi non mi potevo permettere il biglietto aereo per tornare in Brasile. Le vacanze in agosto le facevo in tenda a San Tommaso, non molto distante dalla chiesina. Lì abitava una signora che ci dava da mangiare.”