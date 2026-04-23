Javier Martinez, pazzo gesto di alcuni fans: cosa hanno fatto

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello 2024. Durante quell’esperienza, il pallavolista argentino ha ottenuto una grande fanbase grazie al suo carattere da leader silenzioso e la sua storia d’amore con Helena Prestes. In queste ore, l’uomo è finito al centro dell’attenzione per un pazzo gesto compiuto da alcuni suoi fans. In particolare, un gruppo di suoi ammiratori ha deciso di fare un regalo di lusso a Javier Martinez come mostrato in alcune storie pubblicate sui social. Il compagno di Helena Prestes ha ricevuto un portafoglio e un portadocumenti di un noto marchio di lusso. Un gesto pazzo che è stato criticato dal popolo social. In rete si leggono commenti come questo: “Ma perchè?” ed ancora “Io questi gesti non me li spiego“.

Javier Martinez ed i regali costosi dei fans

Non è la prima volta che Javier Martinez riceve oggetti costosi da parte dei suoi fans. Alcuni mesi fa, il pallavolista argentino ebbe in regalo delle scarpe e un computer portatile di due noti brand internazionali. L’uomo inoltre insieme ad Helena Prestes avevano trascorso diverso tempo a News York grazie ad un viaggio regalato dai fans come premio per la loro partecipazione al Grande Fratello. Una pratica, quella dei doni, che ancora oggi è molto diffusa tra i fans e gli ex personaggi del reality show targato Mediaset. Non è scontato vedere gli ex gieffini ricevere in regalo borse firmate, viaggi o oggetti di valore…