Helena Prestes e quella divertente curiosità su Javier Martinez: “Non lo ricordavo”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello dove hanno trovato grande popolarità. Da pochi mesi, la coppia è andata a vivere a Terni, città umbra dove il pallavolista argentino è stato ingaggiato dalla squadra locale. In queste ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio nel suo profilo X, rivelando una divertente curiosità sul compagno con il quale fa coppia da ormai 9 mesi. La modella brasiliana ha scritto le seguenti parole: “Javi russava? Non mi ricordavo“. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione dei suoi fan. Un utente le ha risposto: “Amore non tutti sono perfetti. Javi lo è anche se russa” mentre un altro “Aiuto quanto ti capisco anche mio marito.”

Helena Prestes e Javier Martinez si sono da poco ricongiunti

Gli Helevier si sono da poco ricongiunti dopo essere stati distanti per impegni di lavoro. Helena Prestes ha appena fatto ritorno in Italia dal Brasile dove si era recata per una collaborazione con Cometa Living. In una recente intervista, la modella brasiliana aveva dichiarato in merito al suo rapporto con Javier Martinez e della sua nuova vita a Terni: “In realtà, nella vita ho sempre girato. Milano l’avevo scelta perché si sta bene: si mangia bene e sotto il profilo della logistica è perfetta per il mio lavoro di modella. Però stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York… Alla fine qui siamo a un’ora da Roma… Ma vede, la casa adesso per me è Javi: non è più un posto, una città, la mia casa è lui»