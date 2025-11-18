Javier Martinez sommerso dall’affetto dei fans: ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad aver molto seguito dopo essere arrivato nella fasi finali della scorsa edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Il pallavolista argentino ha fatto ritorno alla sua vecchia vita, tanto da venire ingaggiato da una squadra di A3 di volley. In queste ultime ore, l’uomo è tornato a far parlare di sé per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dove vanta più di 300 mila utenti. Lo schiacciatore del Terni volley academy ha fatto sapere di essere stato sommerso dall’affetto dei fans. L’uomo ha pubblicato la foto di tante scatole, contenenti dei regali per lui e la fidanzata Helena Prestes da parte dei fans.

Javier Martinez torna a parlare del Grande fratello

L’ex gieffino continua ad avere un grande successo nonostante il suo Grande fratello sia finito da tempo. I fans continuano a mostrargli affetto sia inviandogli regali sia andando a vederlo nei palazzetti dov’è gioca con la Terni volley academy, squadra che milita nel campionato di A3. Di recente, Javier Martinez ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, facendo un’ammissione. L’atleta professionista ha dichiarato le seguenti parole nel corso di un’intervista al settimanale Chi: “nei primi mesi dopo il reality show ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato“. L’uomo non ha nascosto di aver avuto momenti difficili dopo il programma di Canale 5.