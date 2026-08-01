Javier Martinez, disavventura in Sardegna: arriva una richiesta d’aiuto

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Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello avvenuta nel 2024 dove è arrivato alla finale. Il pallavolista argentino si trova in vacanza in Sardegna, regione dove vive la sua famiglia. In questi giorni, il 31enne si sta godendo delle giornate di relax nel sud dell’isola in compagnia del padre e di Helena Prestes, la fidanzata conosciuta nella casa più spiata d’Italia. Ma il momento di serenità è stato funestato da una disavventura. Javier Martinez ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram con un richiesta d’aiuto. L’ex gieffino ha fatto sapere ai suoi tanti utenti che la sua famiglia ha perso una gattina, tanto da voler lanciare un appello per ritrovarla.

Javier Martinez ha perso una gattina: richiesta d’aiuto via social

L’uomo ha lanciato una richiesta d’aiuto sui social per ritrovare una gattina che la sua famiglia ha perso in Sardegna. Nel messaggio pubblicato da Javier Martinez sui social si leggono queste parole: “Smarrita questa sera in zona di Forti, una cucciola di 4 mesi. Bianca e un po’ tigrata. Chiunque abbia notizie per piacere, mi contatti.” Il compagno di Helena Prestes ha lanciato un appello ai suoi tanti sostenitori con la speranza che qualcuno in zona possa averla vista. In breve tempo, l’accorato messaggio è stato condiviso dai fans dell’uomo, che hanno espresso la loro vicinanza in questa spiacevole vicenda.

L'ho visto solo stamattina, spero nel frattempo l'abbiate ritrovata, chi è dei paraggi chissà può dare una mano 🫶https://t.co/bXJnHvzM6i pic.twitter.com/QOQIbzY52n — Nunzia76 (@nunz66003) August 1, 2026