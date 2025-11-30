Helena Prestes e Nikita Pelizon: ecco com'è nata la loro splendida amicizia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Nikita Pelizon da tempo sono legate da un’amicizia autentica, un sentimento d’affetto speciale, che continuano a coltivare nonostante gli impegni professionali. Hanno partecipato in coppia al reality show targato SKY “Pechino Express” formando la coppia Italia-Brasile, ma il loro primo incontro è avvenuto durante uno shooting.

Helena Prestes e Nikita Pelizon: il primo incontro e l’avventura a Pechino Express

Come si sono conosciute Helena e Nikita? E’ questa la domanda che molto fan delle due ex protagoniste del Grande Fratello spesso si saranno posti. Unite dalla passione per la moda, Prestes e Pelizon si sono conosciute in occasione di uno shooting. Nel 2022 hanno poi partecipato in coppia a Pechino Express, formando la coppia Italia-Brasile. L’esperienza nel reality show ha permesso alle due modelle di consolidare ulteriormente il loro legame.

Nikita Pelizon in più di un’occasione ha definito Helena Prestes un sorella. Come molti ricorderanno, nel 2023, dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip, Nikita è volata in Honduras per dare supporto ad Helena, allora concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma questa non è stata l’unica circostanza in cui Nikita ha dato supporto alla sua cara amica.

Prestes e Pelizon: le due ex gieffine sempre più unite

Lo scorso anno, Nikita Pelizon è entrata all’interno della Casa del Grande Fratello per fare ad Helena una bellissima sorpresa. Pelizon ha varcato la porta rossa dando a Prestes alcuni consigli sulle dinamiche del reality, spronandola a viversi a pieno il suo percorso, senza farsi condizionare dal giudizio degli altri concorrenti. Helena ha saputo cogliere il consiglio di Nikita, coronando la sua esperienza nel reality show targato Canale 5 con un secondo posto più che meritato. Ancora oggi Helena e Nikita coltivano la loro amicizia, postando spesso video e foto in compagnia sui loro rispettivi account social.