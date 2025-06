Helena Prestes e Javier Martinez tornano in televisione: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dagli italiani. I due stanno insieme da ormai quattro mesi dopo essersi conosciuti all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Di recente gli Helevier hanno attraversato un momento non facile a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Proprio quest’ultimo ha affermato in un’intervista a Fanpage di essersi visto con la modella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello. Helena Prestes è stata così travolta da voci di tradimento che ha smentito con un comunicato dove ha ribadito di amare Javier Martinez e di non voler che nessuno porti via i loro momenti felici insieme. La donna oggi sembra aver ritrovato la serenità, tanto da star godendosi un’esperienza da sogno alle Isole Eolie per un noto brand italiano di vestiti.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti della puntata di Verissimo del 14 giugno

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez torneranno nuovamente in televisione. I due saranno nuovamente protagonisti di Verissimo, che manderà in onda sabato 14 giugno la replica della loro intervista che era stata fatta subito dopo l’uscita dal Grande Fratello. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva raccontato dettagli dolorosi del suo passato prima di ricevere la sorpresa in studio da parte del pallavolista argentino. Per i fan sarà l’occasione di rivedere i loro beniamini in televisione mentre per il pubblico un modo per passare del tempo spensierato lontano dalla calura di questi giorni.