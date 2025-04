Helena Prestes e Javier Martinez rispondono agli haters: il video scatena i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello sono stati travolti da un’ondata d’affetto straordinaria. Alcuni apprezzano la loro storia d’amore mentre altri mettono in dubbio la loro sincerità, continuando ad attaccarli sui social. I nemici più accaniti sono le Zelena ovvero quelle che avevano sostenuto l’amicizia speciale tra Helena e Zeudi Di Palma. Queste ultime criticano la storia della modella brasiliana con il pallavolista argentino, tanto da attaccarli anche fuori dal Grande Fratello. In particolare, Helena Prestes è stata accusata di omofobia e bifobia a causa di alcuni termini rivolti all’ex Miss Italia per via del suo orientamento sessuale. Di conseguenza, nelle ultime ore, la modella ha replicato agli haters con un video che è diventato virale in poco tempo sui social.

Helena Prestes e Javier Martinez rispondono agli haters con un video sui social

La seconda classificata del Grande Fratello ha replicato agli haters con un video postato su TikTok, dov’è seguita da oltre 100 mila persone. Nel filmato si vede Helena Prestes ballare con Javier Martinez con su scritto la seguente didascalia: “Noi mentre alcuni sono impegnati ad odiarci.“ In breve tempo, il tiktok ha fatto il giro della rete ed ha scatenato i fan degli Helevier. Il video della coppia è stato pubblicato dopo l’inaspettata reunion tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, le quali se n’erano dette di tutti i colori all’interno del Grande Fratello. A due settimane dalla fine del reality show tra i concorrenti sembra esserci ancora dei malumori.