Bufera al Grande Fratello: Javier Martinez accusato di blackface

Javier Martinez, il concorrente argentino del Grande Fratello, fidanzato di Helena Prestes, è finito al centro di un vortice di polemiche dopo aver imitato l’ex inquilino Maxime Mbanda durante una prova del reality. Per impersonare il rugbista di origini africane, Javier ha scelto un trucco scuro, scatenando accuse di blackface e razzismo. L’episodio, inizialmente inteso come uno scherzo, ha diviso i social tra chi lo definisce un errore culturale e chi lo difende come un gesto innocuo.

Il Blackface di Javier Martinez: un gesto innocente?

Il trucco scuro utilizzato da Javier ha riportato alla ribalta un dibattito già acceso in passato. Molti hanno paragonato il gesto alla pratica del blackface, storicamente associata a stereotipi razzisti. “Non è un gioco, è un insulto”, ha commentato un utente su X (ex Twitter), ricordando che in Italia il blackface è stato bandito da programmi come Tale e Quale Show nel 2019. Dall’altra parte, alcuni fan hanno difeso Javier, sostenendo che in contesti non anglosassoni il trucco non ha la stessa valenza negativa. “Se io sono bionda, posso essere imitata come bruna?”, ha chiesto retoricamente una supporter.

Altre polemiche sul gieffino

Stasera, 24 marzo, andrà in onda la seminifinale del GF su Canale 5. Nel frattempo, le dinamiche nella Casa si fanno sempre più intense e complesse. Javier Martinez è finito al centro di un dibattito acceso dopo uno sfogo contro le fan del duo Zelena (Helena e Zeudi Di Palma), nonostante la “rottura” della coppia fosse già avvenuta prima dell’inizio del reality. Il tutto è partito da un messaggio aereo inviato dalle sostenitrici di Zelena, che recitava: “La tua vera luce si vede con Zeudi”. Javier, durante una conversazione con Chiara Cainelli, ha ammesso di aver reagito male: “Sbagliando l’ho presa male su Zelena, c’è stata una volta in cui ho detto ‘avete un po’ rotto i c******i per l’aereo’”. Il concorrente argentino ha criticato l’insistenza delle fan, accusandole di voler forzare una relazione che non esiste: “Se tu vuoi bene a entrambe, ma loro non vogliono stare insieme, non devi forzare perché a te piace, altrimenti è un discorso egoista”. il pallavolista ha continauto: “Non voglio passare per bigotto, ma non è detto che la coppia omosessuale debba essere quella più tifata da tutti. Se due persone non vogliono stare insieme non ci stanno”.

Zelena: chiariamo il tutto

La ship Zelena (Helena e Zeudi Di Palma) è un presunto flirt (comunque stoppato sul nascere, eventualmente) che le fan avevano fortemente sostenuto, salvo poi vedere la modella brasiliana allontanarsi per seguire i suoi sentimenti verso Javier. Le parole di Martinez sono state, tuttvia, lette come una critica alle pressioni del fandom, che spesso cerca di imporre relazioni inesistenti. La situazione con le Zelena è emblematica: le fan, infatto, avevano iniziato a sostenere con fervore la nascita di un sentimento tra Helena e Zeudi che andasse oltre l’amicizia. Quando però la brasiliana ha chiarito di non voler intraprendere una relazione con l’ex Miss Italia, il sostegno si è catalizzato su Zeudi e il povero Javier, la cui unica colpa è solo quella di essere innamorato della Prestes, è divenuto “scomodo” per le sostenitrici delle Zelena.

