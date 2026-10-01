Helena Prestes e Javier Martinez, reunion con un amico speciale: “Bel gruppo”

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Nonostante siano passati due anni dalla loro partecipazione al Grande fratello, Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. In questi ultimi giorni, la coppia è tornata prepotentemente attiva sui social dopo alcune settimane low profile che avevano fatto preoccupare i fans su di una possibile crisi in atto tra di oro. Nelle scorse ore, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nella foto postata sui social si vedono Helena Prestes e Javier Martinez a pranzo in quel di Lecco insieme ad alcune persone tra cui Mattia Fumagalli. Gli Helevier si sono ricongiunti con il loro amico conosciuto nel reality show di Mediaset.

Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Mattia Fumagalli

Helena Prestes e Javier Martinez hanno riabbracciato un amico speciale. La coppia ha deciso di pranzare insieme a Mattia Fumagalli. Proprio quest’ultimo ha ricondiviso la stessa foto della modella brasiliana col seguente commento: “Bella crew”. Solo qualche settimane fa, la coppia si era ritrovata col maestro di sci in occasione della festa di compleanno di Federico Chimirri avvenuta in un noto locale di Milano. In quel frangente, i tre si erano scatenati tra balli e canti insieme all’ex protagonista di Masterchef.