Ritrovato l’uomo scomparso a Manfredonia, si erano perse le sue tracce da stamattina

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Aldo Assi, 82 anni. L’uomo, un ex finanziere in pensione originario di Taranto ma da tantissimi anni residente nella cittadina garganica, si era allontanato dalla sua abitazione nella mattinata di oggi dichiarando che sarebbe rientrato a breve. Da quel momento, si erano perse le sue tracce e non aveva fatto ritorno a casa.

Grazie alla segnalazione alla redazione de ilsipontino.net è partito un vero è proprio Tan tam in citta. Pochi minuti fa l’uomo è stato ritrovato in città. La famiglia ringrazia tutti per la disponibilità