Helena Prestes ferma un supermercato: scherzo a Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dagli italiani. A due anni dalla loro partecipazione al Grande fratello, la coppia è ancora seguitissima in rete. In queste ore, i due sono tornati prepotentemente alla ribalta a causa di uno scherzo. Tutto è iniziato quando la modella di San Paolo ha pubblicato un nuovo video su Tiktok in cui scherza col compagno. Nel filmato, Helena Prestes nasconde il marsupio di Javier Martinez mentre si trovano a fare la spesa all’interno di un supermercato. Uno scherzo ha fermato per qualche minuto l’esercizio commerciale e i presenti che hanno guardato incuriositi la coppia.

Javier Martinez e lo scherzo di Helena Prestes

Javier Martinez è rimasto vittima di uno scherzo da parte della fidanzata. Nel video pubblicato in rete si vede il pallavolista argentino abbastanza preoccupato dopo pensato di aver perso il suo marsupio. Solo qualche minuto dopo, l’uomo ha scoperto che Helena Prestes aveva nascosto la sua borsa per fargli un dispetto. La reazione dell’ex concorrente del Grande fratello non si è fatta attendere, tanto da esclamare contro la modella: “Ti giuro che mi vendico. Ti faccio piangere”. Nel frattempo, il video ha fatto impazzire i fans che hanno lodato la genialità della donna e la calma mostrata dall’ex opposto della Terni volley academy.

Helena, sei ufficialmente tremenda! 😂😂😂 Povero Javier, l’hai fatto tremare! 🤣

Ma adesso, Javier… attendo con ansia 🫣😍 la tua vendetta…sono curiosissima! 🔥😏#helevier #prestinez pic.twitter.com/uj7M9JB0Gf — helejavi7 verafan. 🧸🐎 (@vanna3534) September 30, 2026