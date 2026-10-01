Helena Prestes e quella rivelazione su Javier Martinez: cosa ha detto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare centinaia di utenti che tutt’oggi li seguono in seguito all’esperienza al Grande fratello. La modella e il pallavolista festeggeranno tra pochi mesi due anni di storia d’amore dopo essersi conosciuto sotto le telecamere della Casa. Nelle scorse ore, la 36enne di San Paolo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nel video, Helena Prestes fa una rivelazione divertente in merito alla relazione con Javier Martinez. La donna ha scritto: “vedi che la relazione sta diventando serissima quando devi fare l’orlo dei pantaloni al fidanzato.” Nel filmato si vede la modella cucire il pantalone troppo lungo di Javier Martinez. Un piccolo retroscena della vita degli Helevier che è stato particolarmente apprezzato dai fans per la sua genuinità e semplicità.

Helena Prestes e Javier Martinez, reunion con Mattia Fumagalli

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati beccati insieme ad un amico speciale. La coppia ha pranzato con l’ex gieffino Mattia Fumagalli in quel di Lecco come rivelato da alcune storie condivise sui social. Di recente, gli Helevier hanno partecipato ad un evento benefico a Firenze dove hanno riabbracciato un altro gieffino che ha preso parte con loro al reality show. Si tratta di Luca Calvani, il quale ha voluto fortemente la coppia come testimonial della manifestazione Corri la vita avvenuta lo scorso 27 settembre in Toscana. In quell’occasione, i due sono stati salutati da un bagno di folla giunta all’evento.