Javier Martinez smentisce la crisi con Helena Prestes: “Sto insieme a lei”

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due sono finiti al centro del gossip per voci di tradimento per colpa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Quest’ultimo ha rivelato a Fanpage di essersi visto con la modella brasiliana in più di un’occasione con tanto di foto per testimoniare l’accaduto. L’ex gieffina è stata quindi costretta a rilasciare un comunicato per smentire il tradimento e ribadire di amare Javier Martinez. A distanza di giorni, il pallavolista argentino ha scatenato i suoi fan postando un messaggio criptico su Instagram. L’uomo ha scritto: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti“. Parole che hanno scatenato i malpensanti, i quali sostenevano che fosse in crisi con Helena prestes.

Javier Martinez smentisce la crisi con Helena Prestes

Proprio Fanpage ha interpellato Javier Martinez per chiedere un chiarimento in merito alla storia postata nel suo profilo Instagram. Il 30enne argentino ha smentito che ci sia una crisi per poi annunciare: “Sto insieme ad Helena Prestes, sto andando da lei a Milano.” L’uomo ha poi preferito non replicare alle dichiarazioni di Carlo Motta, che aveva rilasciato una settimana fa al portale. Nel frattempo, l’ex gieffino ha annunciato che tornerà al suo vecchio amore. L’uomo sarà presente il prossimo 28 giugno ad un evento a Rimini dove prenderà parte ad una partita di beach volley insieme ad altri campioni dello sport.