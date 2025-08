Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti di una scena da film: “erano troppo teneri”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello e da quel momento hanno passato quasi tutti i momenti insieme. La coppia si trova attualmente nelle Marche, dove lui ha residenza da ormai moltissimi anni. Proprio a Macerata il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno preso parte ad una partita di softair insieme ad un gruppo di amici come mostrato in alcuni foto e video pubblicati in rete. Nel corso delle ultime ore, però, gli Helevier sono finiti al centro di una segnalazione da parte di un utente su Tiktok. Nel video pubblicato sulla piattaforma si vede la coppia camminare di spalle con la seguente didascalia: “Avvistati Helena Prestes e Javier Martinez a Civitanova Marche, giuro non li ho chiesto una foto perché erano troppo teneri e non volevo disturbare il loro momento magico. A fine passeggiata l’ha presa di scatto per darle un bacio.”

Helena Prestes e Javier Martinez beccati a Civitanova Marche

Gli Helevier sono stati beccati da un utente di Tiktok a Civitanova Marche. Qui, Helena Prestes e Javier Martinez si sarebbero resi protagonisti di una scena da film. L’utente del video postato sulla piattaforma ha risposto ad un commento di un fan, dichiarando: “Sembrava una scena di un film”, citando il momento in cui il pallavolista argentino ha preso e baciato la compagna. Nel frattempo, la modella brasiliana ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram che conta oltre 400 mila followers. In esso, la donna ha annunciato che presto volerà in Sicilia per prendere parte ad un evento di un noto brand di kite-surf, sport che pratica con grande passione.