Helena Prestes e Javier Martinez in tenuta d’assalto: giornata differente per i due ex gieffini

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate in Italia. I due si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello dove hanno fatto sognare il pubblico con la loro storia d’amore. In queste ultime ore, però, gli Helevier così si fanno chiamare in rete si sono resi protagonista di una giornata un po’ differente rispetto alle solite. A documentare tutto è stata la modella brasiliana che ha postato nelle sue storie di Instagram alcuni foto e video. In una foto si vede Helena Prestes in tenuta d’assalto mentre in un video si sente Javier Martinez dirle le seguenti parole: “è la giocatrice più forte di softair. La più killer di tutte.” I due ex gieffini hanno preso parte ad una partita a softair insieme ad alcuni loro amici. Il sofair è uno sport a squadre basato sull’utilizzo di armi ad aria compressa.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto una partita di softair nelle Marche

Gli Helevier hanno preso parte ad una partita di softair nelle Marche, dove lui ha la residenza. Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi complici e innamorati in alcuni foto e video postati sui social. Proprio Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un utente nel suo profilo Instagram. Un fan ha detto di aver visto la coppia affiata e innamorata a Civitanova Marche dove hanno cenato in un ristorante e fatto le fotto con alcune persone. La coppia si appresta ad una nuova avventura. Gli Helevier hanno annunciato che presto andranno a vivere insieme a Terni in Umbria dove lui è stato ingaggiato dalla squadra di pallavolo locale che disputerà il campionato di A3.