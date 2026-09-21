Helena Prestes e Javier Martinez, nuova segnalazione: dove sono stati beccati

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. La coppia ha trovato grande popolarità nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello, il reality show della rete ammiraglia Mediaset. In queste ore, i due sono tornati prepotentemente alla ribalta. Dopo aver passato un week-end d’amore a Bormio, ecco che Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto Milano. Proprio gli Helevier sono stati paparazzati mentre camminano per le vie della città come riportato da alcune foto pubblicate sui social. I due sono apparsi felici e innamorati, segnale di come la loro storia d’amore stia procedendo a gonfie vele.

Helena Prestes e Javier Martinez paparazzati alla settimana della moda a Milano

Gli Helevier sono stati paparazzati a Milano, oggi presa d’assalto da personaggi del mondo dello spettacolo, cinema e sport per prendere parte alla settimana della moda appena iniziata. Non è da escludere che Helena Prestes e Javier Martinez facciano tappa a degli eventi legayi alla fashion week. La coppia, nel frattempo, è reduce da un week-end d’amore a Bormio. I due ex gieffini hanno soggiornato presso un resort di lusso per ricaricare le pile dalle fatiche lavorative.