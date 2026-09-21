Helena Prestes e Javier Martinez in formato famiglia, il web: “La loro versione migliore”

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Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai due anni dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello. In questi ultimi giorni, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno deciso di riaffacciarsi sul web da dove erano stati lontani da diverso tempo. Gli Helevier – come si fanno chiamare dai fans – avevano scelto di vivere la loro relazione lontana dai social. Una scelta che sembra essere cambiata nell’ultimo periodo visto i contenuti pubblicati dalla coppia. In queste ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di loro. La coppia ha raggiunto Milano dove ha avuto modo di riabbracciare la sorella di lei e suo figlio. In una storia pubblicata su Instagram, Mariana riprende sua sorella insieme al pallavolista argentino in versione zii del piccolo Levi. Neanche a dirlo, il ritratto di famiglia ha conquistato il web, tanto che sono apparsi parecchi commenti di questo genere: “la loro versione migliore” mentre un altro “ma che bella famiglia.”

Helena Prestes e Javier Martinez a Milano

Gli Helevier in formato famiglia hanno conquistato il web che li segue ancora con grande passione. Helena Prestes ha raggiunto Milano per passare un po’ di tempo con sua sorella Mariana e suo nipote Levi. Presente anche Javier Martinez, che ha appena concluso le riprese della seconda stagione di The 50 Italia, il reality show di Amazon Prime Video in arrivo nel 2027. Non è da escludere che i due ex gieffini prenderanno parte ad alcuni eventi legati alla settimana della moda iniziata nelle scorse ore a Milano.