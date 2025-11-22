Helena Prestes e Javier Martinez, il tenero dettaglio che non passa inosservato ai fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti oltre un anno fa nella casa del Grande fratello e da quel momento non si sono più lasciati. Da alcuni mesi i due sono andati a vivere a Terni, dove lui gioca con la Terni volley academy, una squadra che milita nel campionato di A3. In queste ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione. In particolare, la modella brasiliana ha fatto una sorpresa al compagno quando si è recata a vedere un suo allenamento insieme al nipote e sua sorella Mariana. Proprio quest’ultima ha condiviso alcune storie in cui si vede l’ex gieffina sugli spalti del Pala Terni ad osservare lo schiacciatore.

Helena Prestes e Javier Martinez, le foto sul camino emozionano i fans

Gli Helevier continuano a far sognare il pubblico italiano. Proprio la coppia è stata raggiunta dalla sorella di lei a Terni. In alcune storie postate su Instagram da Mariana si vede il camino della casa dove un dettaglio non è passato inosservato ai fans. Sopra il camino acceso sono presenti una fotografia di Helena Prestes e Javier Martinez ed un’altra della loro cagnolona Amy. Neanche a dirlo, l’immagine ha scatenato la reazione dei sostenitori della coppia. Un utente su X ha scritto: “Sono proprio un ritratto di famiglia felice” mentre un altro ha scritto “stanno costruendo tutto quello che si erano detti di fare al Grande fratello.”