Helena Prestes, sorpresa per Javier Martinez: le foto fanno il giro del web

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello. I due stanno insieme da tempo e da alcuni mesi sono andati a vivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che sta disputando il campionato di A3 di pallavolo. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore. In particolare, Helena Prestes ha fatto una sorpresa allo schiacciatore argentino, quando si è recata a vedere gli allenamenti insieme alla sua famiglia. In alcune storie pubblicate su Instagram si vede la modella brasiliana insieme al nipote e la sorella Mariana, arrivati direttamente da Milano. Un ritratto di famiglia in quel di Terni che ha emozionato i fans degli Helevier.

Helena Prestes tifosa numero uno di Javier Martinez

La modella brasiliana ha dimostrato di essere diventata una grande fan della pallavolo. Helena Prestes non è nuova a recarsi a palazzetto di Terni per vedere Javier Martinez mentre si allena oppure disputa una partita. Nelle ultime settimane, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva fatto il tifo a distanza per lo schiacciatore argentino a causa di impegni di lavoro. La donna infatti è reduce da un viaggio di due settimane in Brasile dove ha potuto praticare yoga e kite-surf, due discipline di cui è una grande appassionata. Proprio la modella brasiliana ha condiviso l’esperienza nel suo paese nei sui canali social dov’è sempre molto attiva.