Black Drive da Autodrive: arriva la nuova campagna MG con tasso zero, anticipo zero e interessi zero

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MANFREDONIA – Tre zeri, un’unica grande opportunità. Autodrive lancia “Black Drive”, la nuova campagna promozionale dedicata al marchio MG, con una formula pensata per rendere ancora più accessibile l’acquisto di una nuova auto: tasso zero, anticipo zero e interessi zero.

Un’iniziativa che arriva nel periodo più atteso dell’anno per le grandi occasioni commerciali e che punta a offrire agli automobilisti di Manfredonia e del Gargano un’opportunità concreta per cambiare vettura, senza dover affrontare un anticipo iniziale e beneficiando delle condizioni finanziarie previste dalla promozione.

Protagonista della campagna è la gamma MG, un marchio di origine britannica che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo sempre più importante nel mercato automobilistico grazie a modelli capaci di combinare design moderno, tecnologia, comfort e un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

Dalle city car ai SUV, MG propone soluzioni adatte a diverse esigenze di mobilità, con una particolare attenzione alle dotazioni tecnologiche, alla sicurezza e all’efficienza.

Con Black Drive, Autodrive vuole rendere ancora più interessante l’accesso a questa gamma, mettendo al centro tre vantaggi economici che possono fare la differenza nella scelta della prossima auto.

Zero anticipo per partire subito, tasso zero per finanziare l’acquisto e interessi zero per una formula ancora più conveniente. Una combinazione pensata per chi desidera acquistare un’auto nuova mantenendo sotto controllo il proprio budget.

La nuova iniziativa conferma la volontà di Autodrive di proporre campagne commerciali sempre più competitive, accompagnando i clienti nella scelta del veicolo e della soluzione finanziaria più adatta alle proprie esigenze.

Ma attenzione: le opportunità migliori non aspettano. La campagna Black Drive rappresenta un’occasione da valutare per chi sta pensando di cambiare auto e vuole conoscere da vicino le nuove proposte MG.

Per scoprire tutti i modelli coinvolti, verificare le condizioni della promozione e ricevere un preventivo personalizzato, è possibile visitare la concessionaria Autodrive in Via Sottotenente Antonio Troiano 17, a Manfredonia (FG).

Black Drive da Autodrive: tasso zero, anticipo zero, interessi zero. Tre motivi in più per scegliere oggi la tua prossima MG.

Per informazioni: 0884 598601 – www.autodrivemanfredonia.it

Promozioni soggette alle condizioni contrattuali e finanziarie previste dalla campagna. Dettagli disponibili presso la concessionaria.