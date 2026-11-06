È sempre mezzogiorno e La Volta Buona, anticipazioni e ospiti dal 9 al 13 novembre: da Vittoria Puccini ad Andrea Delogu

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La settimana dal 9 al 13 novembre porterà importanti novità nel daytime di Rai 1 con nuovi appuntamenti di È sempre mezzogiorno e La Volta Buona. Da una parte Antonella Clerici inizierà ad accogliere il clima natalizio con i primi addobbi in studio e una serie di ospiti molto amati dal pubblico. Dall’altra Caterina Balivo continuerà ad alternare attualità, spettacolo, costume e storie di vita nel salotto pomeridiano della rete.

Tra interviste, racconti personali, approfondimenti e momenti di intrattenimento, le due trasmissioni accompagneranno il pubblico per tutta la settimana. Chi saranno gli ospiti di È sempre mezzogiorno? Quali temi affronterà La Volta Buona? E cosa vedranno i telespettatori nei prossimi appuntamenti di Rai 1?

Vittoria Puccini, Novella Calligaris e Andrea Delogu ospiti di È sempre mezzogiorno

A È sempre mezzogiorno comincerà ufficialmente il periodo natalizio, particolarmente amato da Antonella Clerici.

Nel corso della settimana arriveranno tre ospiti molto conosciute dal pubblico televisivo. Lunedì 9 novembre sarà la volta di Vittoria Puccini, protagonista di numerosi film e fiction di successo. Martedì 10 novembre Antonella Clerici accoglierà Novella Calligaris, prima nuotatrice italiana a conquistare una medaglia olimpica. Giovedì 12 novembre spazio invece ad Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica tra le più apprezzate degli ultimi anni.

Le interviste offriranno l’occasione per ripercorrere carriera, progetti e aspetti più personali della vita delle protagoniste.

Torna il cast fisso del programma di Antonella Clerici

Accanto alla conduttrice torneranno tutti i volti storici della trasmissione.

Evelina Flachi parlerà di alimentazione e benessere, mentre Angela Frenda si occuperà di libri, cultura e attualità. Confermato anche lo spazio del venerdì affidato a Carlotta Mantovan.

Non mancheranno poi i protagonisti della cucina del programma: Fulvio Marino, Daniele Persegani, Andrea Amadei, Federico Quaranta, Matteo Fiocco e l’immancabile Alfio Bottaro, che continuerà ad animare lo studio con i suoi interventi imprevedibili.

Ballando con le Stelle, truffe e benessere tra i temi de La Volta Buona

Anche La Volta Buona proporrà una settimana ricca di contenuti.

Il programma di Caterina Balivo aprirà la settimana con il tradizionale spazio dedicato a Ballando con le Stelle, accogliendo concorrenti, maestri e protagonisti dello show di Milly Carlucci per commentare le ultime esibizioni e gli sviluppi della gara.

Nel corso della settimana troveranno spazio anche approfondimenti sulle truffe, con testimonianze ed esperti chiamati a spiegare come riconoscere i principali tentativi di raggiro. Si parlerà inoltre di relazioni sentimentali, tradimenti, dinamiche familiari, corretti stili di vita e alimentazione.

Non mancheranno infine focus dedicati alla longevità, alla chirurgia estetica e ai trattamenti per il benessere personale, con il contributo di medici e specialisti. A completare ogni puntata ci saranno interviste, collegamenti esterni, musica e giochi telefonici, elementi che continuano a caratterizzare il successo del programma pomeridiano di Rai 1.