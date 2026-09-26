Helena Prestes e Javier Martinez fanno dietrofront: presa una decisione

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in Italia dopo la popolarità ottenuta grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2024. La modella brasiliana e il suo compagno hanno fatto molto parlare nei scorsi mesi per la loro decisione di non mostrarsi più insieme sui social. Gli Helevier infatti avevano deciso di vivere la loro relazione in totale privacy: una scelta che aveva suscitato le critiche da parte del popolo della rete, che sospettavano di una presunta crisi tra di loro. Voci che erano state seccamente smentite sia dai diretti interessati che dalla famiglia di lui. Nelle ultime settimane, Helena Prestes e Javier Martinez sembrano aver fatto dietrofront. La coppia avrebbe deciso di tornare a mostrarsi insieme con contenuti pubblicati sui maggiori social in circolazione come Instagram e Tiktok.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a mostrarsi insieme sui social: la scelta piace ai fans

La decisione degli Helevier di tornare a mostrarsi insieme sui social è stata particolarmente apprezzata dai loro fans. Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi complici e innamorati in alcune storie e video pubblicati sia su Instagram che Tiktok. Proprio la coppia sarà protagonista il prossimo 27 settembre di un evento a Firenze. Per l’occasione, i due ex protagonisti del Grande fratello hanno pubblicato un messaggio sui social in cui annunciano la loro partecipazione a Corri la vita, una manifestazione benefica che ha lo scopo di raccogliere fondi contro il cancro al seno.