Helena Prestes e Giulia Salemi insieme a Milano: svelato il motivo

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Helena Prestes continua ad intrattenere il suo pubblico. Dopo essere sbarcata sulla piattaforma Twitch dov’è stata seguita da oltre mille utenti, la modella brasiliana ha raggiunto Milano. In questa circostanza, la donna si è incontrata con una nota ex concorrente del Grande Fratello. La compagna di Javier Martinez ha riabbracciato Giulia Salemi nel capoluogo lombardo visto che entrambe sono state invitate ad un compleanno di una loro amica. Presente anche lo stilista amico di entrambe: Matteo Evandro. In alcune foto pubblicate su Instagram si vede Helena Prestes vestita con un jeans scuro e una giacca nera con degli inserti luminosi mentre cena in un ristorante con un piatto a base di pesce.

Helena Prestes e Giulia Salemi al compleanno di Sofia Resing

La modella brasiliana ha ritrovato Giulia Salemi a Milano dove vive da diverso tempo insieme a Pierpaolo Pretelli e loro figlio Kian. Helena Prestes e la nota ex concorrente del Grande Fratello hanno preso parte alla festa di compleanno di Sofia Resing, nota modella. Proprio la compagna di Javier Martinez aveva partecipato con la sua connazionale ad un gala benefico avvenuto a Venezia nel corso del Festival del cinema. In quell’occasione, la 36enne aveva optato per un lungo abito nero mentre Sofia con un vestito bianco che aveva messo in risalto la sua figura slanciata.