Cittadino straniero si rende responsabile di comportamenti censurabili, espulso ed accompagnato al centro per il rimpatrio
“Contrasto all’immigrazione clandestina. Espulso un cittadino straniero con accompagnamento al CPR.”
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, di uno straniero che, nei giorni precedenti, si era reso responsabile di comportamenti ritenuti censurabili, tali da destare allarme tra i residenti di un quartiere cittadino.
Prosegue, pertanto, senza soluzione di continuità l’attività della Questura di Foggia finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.
Dall’ inizio dell’anno, in questa provincia, sono stati adottati 134 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 50 eseguiti con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, 29 rimpatri con accompagnamento immediato alla frontiera, 45 accompagnamenti presso i CPR nazionali per il successivo rimpatrio e 10 misure alternative. A tale attività di contrasto si aggiungono anche 8 allontanamenti comunitari.