Helena Prestes, prove da mamma col nipotino: in passato aveva detto…

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Helena Prestes ha dimostrato di essere legatissima alla sua famiglia. La modella brasiliana diventata famosa in Italia per aver partecipato al Grande fratello nel 2024 ha deciso di trascorrere il fine settimana con sua sorella e suo nipotino. Per l’occasione, la 36enne di San Paolo ha pubblicato alcuni contenuti nel suo profilo Instagram che hanno emozionato tutti i suoi fans. Nelle foto pubblicate si vede Helena Prestes fotografare il nipote Levi sulle rive del lago di Lecco in compagnia di un amichetto. In un’altra storia, invece, la compagna di Javier Martinez si mostra fare alcuni disegni insieme al bambino sul tavolo del suo attico di lusso a Lecco. Prove da mamma per l’ex gieffina che non ha mai fatto mistero che in futuro le piacerebbe formare una famiglia.

Helena Prestes e il weekend trascorso in famiglia

Helena Prestes ha deciso di trascorrere il weekend con la sua famiglia. La modella brasiliana ha passato qualche ora in compagnia di Levi, il nipotino avuto dalla sorella Mariana, trasferitasi in Italia da non molto tempo. Neanche a dirlo, il ritratto di famiglia ha scaldato i cuori di tutti i fans. Un utente ha scritto su X: “Sarai una grande mamma” mentre un altro “La versione di zia è quella migliore.” In passato, la compagna di Javier Martinez aveva svelato il suo sogno di maternità. In una diretta Twitch, la donna aveva ammesso: “Io cucino, canto, dipingo, faccio l’uncinetto, sono insegnante di yoga, parlo cinque lingue, faccio paracadutismo e kitesurf. Probabilmente un giorno sarò mamma, lo spero tanto“.