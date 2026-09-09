Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo distanti: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di anni dalla loro partecipazione al Grande fratello, noto reality show delle reti Mediaset. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si trovano nuovamente distanti ma non per una crisi in atto come potrebbero pensare le malelingue ma per impegni di lavoro. Helena Prestes ha fatto una breve tappa a Venezia dove ha partecipato ad uno dei gala più importanti organizzati in collaborazione col Festival del cinema. Il compagno, invece, ha lasciato Lecco per recarsi a Rezzanello dov’è presente un castello in cui verranno registrate le nuove puntate di The Fifty. Javier Martinez è stato annunciato tra i concorrenti della seconda edizione del reality show di Amazon Prime Video.

Helena Prestes e Javier Martinez distanti per impegni di lavoro

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano distanti. Dopo aver fatto tappa a Venezia, la modella ba fatto ritorno a Lecco dove ha riabbracciato suo nipote come alcune storie apparse nel suo profilo Instagram. Allo stesso tempo, l’ex opposto della Terni volley academy si è unito al cast che prenderà parte alla seconda edizione di The Fifty. L?uomo ha deciso di seguire le orme dell’ex fidanzata che aveva preso parte alla prima edizione del reality show con grande riscontro di pubblico.