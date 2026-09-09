Helena Prestes inedita: “Ti fa male”, la rivelazione

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello. La donna fece molto parlare sia per il lancio del bollitore sia per la sua storia d’amore con Javier Martinez, che ancora oggi resiste. In queste ore, la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un’ospitata ad un podcast dove ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Helena Prestes ha partecipato ad una puntata di Moma Talk, dove ha parlato della sua vita, dell’acquisto della sua nuova casa a Lecco e del suo approccio con gli haters. In merito a ciò, l’ex concorrente del Grande fratello ha ammesso parlando con l’intervistatore: “Io li amo.. meglio che parlano che non parlano, devi sfruttare questo. E’ chiaro che non è carino, ci sono volte che è difficile, ti fa male, ti domandi sempre perché dici questo..poi feriscono amici miei”

Helena Prestes ed il suo rapporto con gli haters

Ospite di Moma Talk, Helena Prestes ha ammesso che non è sempre facile gestire gli haters che prendono di mira lei ed i suoi cari. La modella brasiliana è ancora oggi vittima di forti attacchi dei leoni da tastiera nonostante sia passato ormai diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. Nelle ultime settimane, la compagna di Javier Martinez aveva pubblicato un post nel suo profilo X dove aveva rivelato di essersi affidata ad un avvocato per contrastare gli haters. Nel frattempo, la 36enne è appena stata a Venezia dove ha preso parte ad un evento.