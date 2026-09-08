Helena Prestes fa una rivelazione sul suo futuro: cosa ha detto

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Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di ormai tempo dalla sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello. La modella brasiliana ha fatto tappa a Venezia dov’è stata ospite di un importante gala benefico in collaborazione col Festival del cinema. In questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha incantato indossando un lungo abito nero che ha messo in risalto la sua linea perfetta. In queste ore, Helena Prestes ha fatto ritorno sui social in seguito alla disavventura di cui è rimasta vittima prima dello sbarco in Laguna. L’ex gieffina aveva rivelato ai suoi sostenitori che qualcuno le aveva rubato il suo telefono.

Helena Prestes ha scattato a Venezia una nuova campagna pubblicitaria

La compagna di Javier Martinez ha fatto ritorno sui social. Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram dove parlando del furto del telefono ha fatto una rivelazione in merito al suo futuro lavorativo. La modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “ho voluto fare tutto da sola, scarpe, occhiali, telefono in mano mentre scattavo una campagna a Venezia ed il telefono è andato. Ho scoperto una dipendenza fortissima settimana prossima vado a fare un ritiro“. La donna ha così rivelato di aver scattato una nuova campagna pubblicitaria che verrà resa pubblica prossimamente per la gioia dei fans.