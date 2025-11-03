Helena Prestes e Javier Martinez beccati così a Milano: la rivelazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano a distanza di molti mesi dalle fine del loro Grande fratello dove si sono conosciuti e innamorati. La coppia è finita al centro di una segnalazione da parte di Deianira Marzano. Proprio l’esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio da parte di un utente: “ieri ho visto Helena Prestes e Javier Martinez alla stazione centrale di Milano, molto uniti, complici e innamoratissimi.” La donna ha allegato il tutto con la foto della coppia mentre si scambia un bacio dopo essere usciti dal treno.

Javier Martinez si consola tra le braccia di Helena Prestes dopo la sconfitta in campionato

Solo di recente, gli Helevier hanno mandato in visibilio il pubblico. Javier Martinez ha infatti disputato una nuova partita con la Terni volley academy valida per la seconda giornata del campionato di A3. Nonostante la sconfitta, l’uomo si è potuto consolare tra le braccia della modella brasiliana che si è scatenata a bordo campo durante tutta la partita. Insieme a loro il padre del pallavolista argentino che è voluto essere presente al debutto casalingo del figlio. In alcuni foto e video pubblicati in rete si vede Helena Prestes insieme al suocero mentre tifano ed esultano per punti segnati dal 30enne.