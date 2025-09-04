Javier Martinez e il gesto social che emoziona i fan: “Hola Terni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver trascorso quasi due settimane in America insieme ad Helena Prestes, lo schiacciatore argentino ha raggiunto Terni dove ha iniziato gli allenamenti con la sua nuova squadra la Terni Volley Academy, che gareggerà nel campionato di A3 in partenza a fine ottobre. In occasione del suo ritorno sul campo, l’atleta ha dichiarato ai giornalisti presenti al palazzetto: “La pallavolo mi mancava tantissimo e a Terni ho trovato una società seria che vuole giocare ai livelli che contano, per questo è stata una decisione facile”. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha compiuto un gesto social che ha emozionato i suoi fan. L’uomo ha pubblicato un selfie al tramonto della sua nuova casa a Terni con la seguente didascalia: “Dal balcone di casa.. Hola Terni.”

Helena Prestes raggiunge Javier Martinez a Terni

Lo schiacciatore argentino ha preso residenza a Terni in vista di giocare il campionato di A3 di pallavolo insieme alla squadra locale. Un nuovo capitolo della sua vita che condividerà insieme ad Helena Prestes. Nel corso delle ultime ore, Alessandro Rosica ha rilasciato un’indiscrezione riguardanti gli Helevier nel suo profilo Instagram. In una storia pubblicata su Instagram, l’esperto di gossip scrive: “Si trasferiscono insieme a Terni. Lui giocherà a pallavolo lì. Convivono insieme da oltre 2 mesi, per amore lei ha deciso di seguirlo anche a Terni.” Dopo essersi conosciuti al Grande Fratello, Javier Martinez insieme alla compagna sono pronti ad un nuovo importante passo.